Carovana migranti: padre Novoa (da Tijuana) al Sir, “sono già in 5mila, resteranno qui per mesi”

Tijuana: mensa salesiana

“Nel corso del fine settimana i migranti della carovana centroamericana hanno continuato ad arrivare e in questo momento a Tijuana sono già in 5mila. Ma almeno altri 4mila sono in cammino da Città del Messico e lungo la rotta del Nordovest. In questi due giorni sono arrivati soprattutto maschi, circa il 70%. In maggioranza sono giovanissimi”. Raggiunto dal Sir nella serata di ieri, il salesiano padre Agustín Novoa Leyva, direttore del progetto salesiano Tijuana, non ha in questi giorni momenti di pausa. C’è da organizzare l’accoglienza, ma soprattutto l’attività per il prossimo periodo. “Bisogna essere realisti, gli Stati Uniti hanno modificato le norme per i richiedenti asilo. Prima una richiesta veniva valutata in 4 o 5 settimane, ora ci vorranno 4 mesi. Ma i tempi si dilateranno ancora. Visti i numeri, le richieste potranno essere evase gradualmente. È prevedibile che in tutto serva un anno, un anno e mezzo. Bisogna anche dire che la concentrazione di tutta la carovana a Tijuana ha certamente un forte valore simbolico, ma non favorisce possibili ingressi negli Stati Uniti alla spicciolata o da frontiere secondarie. Ma devo dire che, rispetto alle altre ondate migratorie, questa mi colpisce perché i migranti non vogliono separarsi, ma restare uniti, tutti insieme”. Di fronte a tale scenario, l’attività di accoglienza, che coinvolge numerosi soggetti ecclesiali e associativi, in particolare numerose congregazioni religiose, con il coordinamento dell’arcidiocesi, si svolge quindi in due direzioni. Per quanto riguarda la prima accoglienza, agli oltre 30 centri di ospitalità (probabilmente Tijuana è la città che detiene questo particolare record mondiale) si è aggiunto un ricovero nel centro sportivo in grado di ospitare da solo 4.000 persone, allestito dal Governo dello Stato messicano della Bassa California. Sono stati allestiti anche ambulatori medici e occasioni di sostegno psicologico.