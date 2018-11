Carovana migranti: mons. Barrón (Tijuana), “unire gli sforzi per l’accoglienza”

Mons. Francisco Moreno Barrón, arcivescovo di Tijuana

“Rivolgo un appello a tutta la società a collaborare in uno sforzo comune di fronte all’arrivo delle carovane dei migranti”. Lo scrive in una nota diffusa il 16 novembre mons. Francisco Moreno Barrón, arcivescovo di Tijuana. Nell’articolata nota, giunta oggi al Sir, mons. Barrón fa notare che l’arcidiocesi ha un “volto e un’identità migrante. Questo non è un motivo di pena, dobbiamo sentirci orgogliosi di essere migranti, come lo è stato Gesù Cristo. Un’alta percentuale degli abitanti della Bassa California è arrivata in questa terra come migrante”. Nell’attuale emergenza, continua l’arcivescovo, “abbiamo bisogno di unir gli sforzi: Governo, Chiesa e società devono avere una sola organizzazione, aperti alla collaborazione di altre comunità religiose, istituzioni civili ed educative”. Nella nota si segnala un lungo elenco di realtà diocesane e religiose, coinvolte in tale processo.

Mons. Barrón usa un linguaggio franco: “Tutti vogliono chiedere asilo agli Stati Uniti, però ci sono migliaia di migranti che stanno aspettando la stessa cosa, detenuti in qualche luogo del Paese confinante. La cruda e triste realtà è che solo il 3% o il 4% di questi richiedenti asilo riceve una risposta positiva e la maggioranza è deportata al suo Paese d’origine. Molti altri migranti mai sono riusciti a calpestare il suolo nordamericano e continuano a vivere nelle città messicane di frontiera o cercano di tornare alla loro terra. Questo è il difficile scenario che attende coloro che fanno parte di questa carovana. Hanno il diritto di sapere la verità e bisogna renderla pubblica, così che possano liberamente e coscientemente prendere la decisione di andare avanti oppure optare per un’alternativa”.

L’arcivescovo dà poi alcune indicazioni concrete. Tra queste, le richieste di organizzare eventualmente l’accoglienza anche nelle parrocchie, di promuovere una raccolta di alimenti, vestiti, generi di prima necessità, di elaborare progetti a lungo termine di inserimento lavorativo, assistenza medica e giuridica.