Bambini disabili: Uildm, grazie a Esselunga oltre 85 mila euro per realizzare parchi gioco accessibili

8.582 donazioni raccolte, equivalenti a 85.820 euro che saranno utilizzati per “Giocando si impara”, il progetto sostenuto da Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) fin dal 2017 e che si propone di difendere il diritto al gioco – sancito sia dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità sia dalla Convenzione sui diritti del fanciullo – anche per i bambini con disabilità, attraverso la realizzazione di parchi gioco inclusivi nelle comunità locali. L’operazione è stata possibile grazie al sostegno di Esselunga che dal 16 aprile al 14 ottobre 2018 ha devoluto 10 euro a favore dell’associazione ogni 500 punti Fìdaty donati dai clienti. Ad esprimere gratitudine ad Esselunga è Marco Rasconi, presidente nazionale Uildm, che aggiunge: “Continueremo a impegnarci per realizzare parchi gioco accessibili e dotati di giostre adatte anche ai bambini con disabilità perché le relazioni che creano oggi permetteranno di costruire la comunità di domani”. Da 60 anni Uildm è impegnata a sensibilizzare e favorire l’abbattimento barriere architettoniche e culturali per sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità, fin dall’infanzia. Avere giostre e aree gioco alla portata di tutti i bambini significa far crescere la comunità e la società. Inoltre, giocare all’aperto al parco o in un’area verde, permette di sperimentarsi nel proprio corpo e sviluppare la propria autonomia, indispensabile per sentirsi liberi e sviluppare l’autostima e il rispetto per sé stessi e gli altri. Il primo intervento di “Giocando si impara” è stato realizzato ad aprile scorso nei Giardini Montanelli di Milano dove è stato inaugurato un parco giochi accessibile. Un mese dopo al Parco Pertini di Arezzo è stata installata un’altalena accessibile. Grazie al sostegno di Esselunga sono previste nei prossimi mesi installazioni di giochi inclusivi a Brescia, Parma, Milano, Gorizia, Vicenza e Pesaro-Urbino.