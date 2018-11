Papa Francesco: ai poveri dopo il pranzo in Aula Paolo VI, grazie “per la compagnia”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Ringrazio tanto tutti voi per la compagnia. Adesso mi dicono che incomincia la vera festa e il Papa deve andarsene via, perché la festa sia buona! Grazie tante! Grazie a voi per la compagnia. Grazie ai ragazzi musicisti. Grazie a coloro che hanno preparato il pranzo, che lo hanno servito, e ai tanti ragazzi e ragazze che aiutano qui all’ordine. E grazie a tutti voi. E pregate per me. Che il Signore vi benedica. Grazie!”. Queste le parole di saluto rivolte da Papa Francesco al termine del pranzo con i poveri in Aula Paolo VI, nella Giornata mondiale a loro dedicata. Prima di lasciare l’Aula, riferisce la sala stampa vaticana, Papa Francesco ha salutato i bambini, i poveri e le persone presenti e fatto una foto con i cuochi.