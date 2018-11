Scienza: Assisi, nel Sacro Convento incontri e dibattiti tra i globi di p. Coronelli con mons. Paglia e Odifreddi

Nel terzo centenario della morte del francescano e uomo di scienza, Vincenzo Coronelli (1650-1718), si terrà, venerdì 23 novembre, alle 9.30, nella Sala Stampa della Basilica di San Francesco, un convegno dal titolo “La Scienza in Convento”. L’evento prevede anche un momento espositivo, che durerà fino al 6 gennaio, con una mostra di testi e globi di padre Coronelli nella Biblioteca del Sacro Convento di Assisi. A partire dalle sue opere si terrà un confronto tra le conoscenze scientifiche di quel periodo storico e l’evoluzione della scienza fino ai nostri giorni arrivando all’attuale atlante stellare che censisce oltre un miliardo di corpi celesti. L’appuntamento è inserito nell’ambito del Cortile di Francesco e si svilupperà in una giornata di incontri, dibattiti e visite esclusive alla Biblioteca francescana. Coronelli non è stato solo ideatore e produttore di globi terrestri e celestri, cartografo e cosmografo, ma enciclopedista e progettista di opere d’ingegneria, idraulica e architettura. L’appuntamento di venerdì sarà un viaggio tra scienza e fede nel corso dei secoli che si concluderà alle 17.30 con un confronto dal titolo “L’uomo e il cosmo tra scienza e fede” tra il presidente della Pontificia accademia per la vita, mons. Vincenzo Paglia, e il matematico Piergiorgio Odifreddi.