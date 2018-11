Perù: una pubblicazione della Conferenza episcopale dedicata alla visita del Papa

La Conferenza episcopale peruviana (Cep) ha dato alle stampe un volume che fa memoria della visita pastorale di papa Francesco in Perù, avvenuta dal 18 al 21 gennaio di quest’anno nelle città di Lima, Puerto Maldonado e Trujillo. Nelle 110 pagine, a colori, sono contenuti i discorsi e le omelie del Papa, oltre a numerose immagini. In copertina è riportata la foto del Papa che incontra un piccolo gruppo di bambini, pazienti in un ospedale di Lima, che aspettavano il Santo Padre nella sede della nunziatura del Perù. Nel libro appaiono anche gli interventi di mons. Miguel Cabrejos, attuale presidente della Conferenza episcopale e nello scorso gennaio coordinatore dei mezzi di comunicazione; di mons. Norberto Strotmann, coordinatore generale della visita, e di mons. Salvador Salvador Piñeiro, presidente della Cep al momento della visita apostolica.