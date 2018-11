Giornata mondiale poveri: Pescara, un pranzo con i poveri, la messa dell’arcivescovo e la festa della Fondazione Paolo VI

L’arcidiocesi di Pescara-Penne accoglierà gli ospiti delle mense della Cittadella dell’Accoglienza di Pescara e della Casa di Solidarietà “Madre Teresa” di Montesilvano con un pranzo speciale, in occasione della Giornata mondiale dei poveri. “La giornata continuerà con diversi momenti di festa e di amicizia – spiega l’arcivescovo, mons. Tommaso Valentinetti – anche nelle altre opere segno della Chiesa locale come la casa di accoglienza per persone affette da Aids e il dormitorio”. Un altro momento in programma, la festa della Fondazione Paolo VI prevista nel padiglione ex-Cofa di Pescara, dalle 15.30. Concluderà, alle 18.30, la celebrazione della Messa presieduta dall’arcivescovo. “Abbiamo voluto far coincidere con questa giornata – spiega il presule – anche con la festa dell’opera creata dal mio pre-predecessore monsignor Iannucci nel 1978, per ritrovarci in semplicità e per ricordarci l’attenzione agli ultimi che sono anche i malati, gli anziani, coloro che chiedono assistenza medica e specializzata e che, oltre alla professionalità che ci contraddistingue, hanno bisogno di gesti semplici di speranza, piccoli come una carezza, coraggiosi come uno sguardo attento”. L’appuntamento, aperto a tutti, prevede musica dal vivo, momenti di intrattenimento, ma anche una mostra che ricorda la presenza di Paolo VI a Pescara, nel 1977, in occasione del Congresso eucaristico nazionale, e stand di associazioni di volontariato del territorio.