Giornata mondiale poveri: Perugia, incontri, preghiera e agape con i più bisognosi

Incontri di riflessione e agape fraterne si svolgeranno domani, domenica 18 novembre, in diverse parrocchie di Perugia per la Giornata mondiale dei poveri. Nella parrocchia di Sant’Andrea in Porta Santa Susanna, nel centro storico, i parrocchiani si daranno appuntamento per partecipare con i più poveri alla messa, alle 11.45. Al termine, nel salone parrocchiale, si terrà il pranzo con le ospiti della Casa di accoglienza San Vincenzo de’ Paoli e con le famiglie aiutate dall’Opera Vincenziana. A livello diocesano la Giornata sarà celebrata, dalle 12.45, nel Centro Shalom della parrocchia di Santo Spirito con un incontro interreligioso di preghiera promosso dalla Caritas insieme con l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo. A seguire, il pranzo organizzato da un gruppo di volontari per una quarantina di persone. Inoltre, due rappresentanti del Gran Priorato di Roma dei Cavalieri di Malta distribuiranno, oggi, diversi doni alle persone in difficoltà che si recano ogni giorno al Punto di ristoro “San Lorenzo”: cioccolatini, caramelle, torroni, marmellate e altri alimenti.