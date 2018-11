Diocesi: Palestrina, “La famiglia di oggi” al centro di un percorso annuale tra catechesi, feste e laboratori

Una famiglia come tante: madre, padre, due figli e anche il cane, seduti sul divano di casa, ognuno con lo sguardo fisso al proprio cellulare. Un’immagine paradossale, ma provocatoria, campeggia sulla locandina del laboratorio “La famiglia di oggi”, in programma domenica 18 novembre nella parrocchia della Sacra Famiglia a Palestrina (Rm), promosso dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare. “Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo” è il versetto dal Vangelo di Luca sul ritrovamento di Gesù nel tempio, che farà da icona biblica all’appuntamento. L’iniziativa unisce catechesi e laboratorio, per penetrare nelle sfide che ogni famiglia affronta nel quotidiano. “In famiglia ci si incontra e si parla sempre meno. Come affrontare la crisi? Come una difficoltà può diventare spinta per migliorare? Come hanno reagito i genitori di Gesù alla crisi? Sono domande con cui solleciteremo le famiglie che parteciperanno” spiega al Sir don Fernando Cianfriglia, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale familiare di Palestrina. Il percorso prosegue a dicembre con una catechesi sul Natale a partire dallo stupore dei pastori nel vedere Gesù. A febbraio, sono in programma una marcia per la vita e la festa diocesana per i fidanzati. “Vogliamo far sentire le famiglie protagoniste, con una proposta non monodirezionale. Poi – conclude don Cianfriglia – l’obiettivo è creare una rete che alimenti nelle parrocchie il lavoro con le famiglie: da loro nasce ogni proposta pastorale”.