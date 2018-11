“A Sua Immagine”: oggi e domani la storia del velista che sfida il mare su una sedia a rotelle e speciale sulla Giornata mondiale dei poveri

La storia del velista Andrea Stella capace di andare oltre la disabilità e uno speciale dedicato alla Giornata mondiale dei poveri al centro delle puntate di “A Sua Immagine”, in onda su Rai Uno, oggi e domani. Il programma di informazione religiosa e culturale è realizzato dalla Rai e dalla Cei e firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti. Oggi, sabato 17 novembre, alle 15.55, su Rai Uno, “A Sua Immagine” si occuperà della vicenda di Andrea Stella nella puntata dal titolo “Sfido l’oceano su una sedia a rotelle”. In studio con Lorena Bianchetti il velista e imprenditore che racconterà del suo rimettersi in gioco, dopo l’aggressione all’età di 24 anni, che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. È nato così “Lo Spirito di Stella” catamarano senza barriere architettoniche. Alle 16.15, spazio alla rubrica “Le ragioni della speranza” dedicata al commento del Vangelo domenicale: don Maurizio Patriciello questa settimana sarà a Taranto per raccontare la storia di Sant’Egidio da Taranto, il suo amore per la carità e l’avviamento al lavoro dei giovani. La Giornata mondiale dei poveri è invece il titolo della puntata di domani di “A Sua Immagine”. Alle 10.30, in diretta su Rai Uno, in studio con Lorena Bianchetti, ci saranno Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, Nunzia De Capite della Caritas Italia e Domenico Iannacone, giornalista e autore del programma Rai “I Dieci Comandamenti”. Saranno approfonditi i dati del Rapporto Caritas 2018. Alle 10.55, la Messa verrà trasmessa dalla basilica Santa Maria della Quercia a Viterbo, per la regia tv di Michele Todaro e il commento Elena Bolasco. Concluderà poi l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle 12, da pizza San Pietro. Sarà possibile rivedere le puntate di “A Sua Immagine” sul sito Raiplay.it e su CEINews.it.