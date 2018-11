Venezuela: i simboli della Gmg accolti a Maracaibo. Domenica la festa patronale della Signora di Chiquinquirá

I simboli della Gmg sono giunti ieri pomeriggio in Venezuela e sono stati ricevuti con grande gioia nell’arcidiocesi di Maracaibo, provenienti da Panamá e accompagnati da padre Justos Rivas, dell’arcidiocesi panamense. Dopo una preghiera guidata dal responsabile della pastorale giovanile dell’arcidiocesi, padre Diuver Joao Martínez, i simboli della Gmg, la croce pellegrina e l’icona della Vergine sono stati portati in processione dall’aeroporto internazionale “La Chinita” al centro della città, fino al Seminario maggiore “San Tommaso d’Aquino”. Numerosi i fedeli lungo la strada, e tanti i gesti di devozione. In serata nel Seminario è stata celebrata una messa, durante la quale si è pregato per la pace in Venezuela e successivamente i giovani hanno partecipato a un momento di catechesi.





Nel pomeriggio di oggi (ora venezuelana) è prevista una preghiera di adorazione eucaristica nella chiesa della Consolazione, mentre domani croce e icona saranno portate in processione nel corso della celebrazione per la patrona dell’arcidiocesi di Maracaibo, la Nostra Signora di Chiquinquirá.