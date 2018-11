Università Cattolica: lunedì inaugurazione anno accademico. Prolusione di Tajani sulla “nuova Europa”

“Riflessioni per una nuova Europa. L’attenzione alle comunità e ai cittadini come valore unificante”: su questo tema verterà la prolusione all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica lunedì 19 novembre a Milano. La prolusione è stata affidata al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019 prenderà il via alle ore 9.45 nella basilica di Sant’Ambrogio con la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Alle ore 11.30, nell’aula magna dell’Università Cattolica, il rettore Franco Anelli terrà il discorso inaugurale. Dopo il saluto di monsignor Mario Delpini, in qualità di presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, seguirà la prolusione di Antonio Tajani.