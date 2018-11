Spagna: Madrid, domani la nona Giornata sociale diocesana su poveri e accoglienza

Con il motto “Questo povero ha gridato e il Signore lo ha ascoltato” (Salmo 34), sabato 17 novembre si celebra a Madrid, nel Seminario Conciliare, la nona Giornata sociale diocesana. Il card. Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid, sarà presente a questo incontro, che si celebra in concomitanza con la II Giornata mondiale dei poveri convocata da Papa Francesco.

L’appuntamento è rivolto a sacerdoti, religiosi, seminaristi e cristiani della diocesi di Madrid, in particolare agli agenti pastorali e a coloro che fanno parte di movimenti apostolici.

La giornata prenderà avvio alle 10 e terminerà alle 20, con un momento conviviale, dopo la messa celebrata in cattedrale. Si altereranno relazioni, testimonianze, esperienze, momenti di dibattito. Le principali relazioni saranno affidate a Sebastián Mora, professore di Etica alla Pontificia Università Comillas, che parlerà su “Etica dell’accoglienza e dell’ospitalità”, e a Teresa Compte, dottoressa in Scienze politiche e sociologia, direttrice del master universitario di Dottrina sociale dell’Upsa-Fondazione Paolo VI, a cui è stato affidato il tema “Il dovere di proteggere: la prospettiva dei diritti umani”.