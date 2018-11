Ricerca: conferenza in Vaticano su “Un approccio mirato contro il cancro in Europa”. Intervento del commissario Ue Andriukaitis

Il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, è stato invitato oggi a tenere un discorso di apertura alla conferenza “Un approccio mirato contro il cancro in Europa: potenziare l’impatto sociale della ricerca innovativa sul cancro”, organizzato congiuntamente dalla Pontificia accademia delle scienze e dall’Accademia europea delle scienze oncologiche. La conferenza intende “evidenziare l’importanza dell’impatto sociale della ricerca sul cancro”. L’evento vede la partecipazione di ricercatori oncologici, medici e responsabili politici. Il commissario Andriukaitis ha dichiarato prima del suo intervento: “Apprezzo l’iniziativa di evidenziare l’impatto sociale della ricerca sul cancro e mi congratulo per il lavoro svolto in questo campo. Dobbiamo sempre mantenere l’equilibrio tra il compito di promuovere nuove attività di ricerca sul cancro e quello di garantire il massimo impatto positivo ai pazienti e alle comunità. Dopotutto, potenziare l’impatto sociale della ricerca innovativa sul cancro significa questo”.