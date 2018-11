Parlamento Ue: settimana di eventi per il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani

(Bruxelles) Il Parlamento europeo ospiterà la prima Settimana dei diritti umani dal 19 al 23 novembre per commemorare il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Una conferenza ad alto livello, martedì 20 novembre, inizierà alle 15, introdotta dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. La conferenza riunirà eurodeputati, membri dei parlamenti nazionali, studiosi, rappresentanti di organizzazioni regionali e internazionali, artisti e rappresentanti della società civile “per riflettere sull’importanza dei principi fondamentali dei diritti umani e discutere nuove sfide in un contesto globale e nel mondo digitale”. Tra i relatori, la commissaria Onu per i diritti umani Michelle Bachelet, il procuratore generale della Corte penale internazionale Fatou Bensouda e il rappresentante speciale dell’Ue per i diritti umani Stavros Lambrinidis. La conferenza sarà completata da Cecilia Wikström, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Nell’ambito della Settimana dei diritti umani, altre commissioni e delegazioni del Parlamento europeo terranno sessioni dedicate sul “ruolo dei governi, delle istituzioni e della società civile nel rafforzamento del rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti dei bambini e delle donne nell’Ue”.