Papa Francesco: a convegno Ceu Madrid, “incoraggiare l’impegno dei giovani” per “un futuro rispettoso della dignità della persona”

foto SIR/Marco Calvarese

(da Madrid) “Il Santo Padre invita a incoraggiare nei giovani l’impegno verso i nobili desideri che esprimono, per costruire un futuro migliore, rispettoso della dignità di ciascuna persona”. È quanto si legge in un messaggio inviato dal Papa al nunzio apostolico in Spagna, mons. Renzo Fratini, e rivolto al congresso “Cattolici e vita pubblica”, in corso a Madrid, all’università Ceu San Paolo. L’iniaziativa è organizzata dall’ateneo e dall’Associazione cattolica dei propagandisti, alla quale Francesco si rivolge. La “speranza” del pontefice è che “quest’incontro sia una opportunità propizia” per “la presenza e la testimonianza del cristiano nella società”. Quindi, Francesco invita anche a rivolgere attenzioni a “quei giovani più deboli e dimenticati, che devono anch’essi essere tenuti in considerazione”.