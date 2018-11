Italia-Corea: Roma, dal 26 novembre al 2 dicembre la “Korea week”, settimana di musica, spettacoli e arte alla scoperta del Paese

Si aprirà all’insegna della musica la “Korea week”, la settimana di eventi gratuiti che si terrà a Roma dal 26 novembre al 2 dicembre e che coinvolgerà musicisti tradizionali e non, ballerini e persino marionette coreane. Tutto alla scoperta di uno dei più affascinanti Paesi dell’Estremo Oriente: la Repubblica di Corea. La kermesse, promossa dell’Ambasciata coreana, è coordinata dall’Istituto culturale coreano che ha organizzato un fitto calendario di eventi tutti all’insegna dell’arte coreana. “L’Istituto culturale coreano – commenta il direttore, Soo Myoung Lee – è un luogo per presentare al pubblico italiano la cultura coreana, ma allo stesso tempo è anche un luogo tramite il quale desideriamo creare armonia con la cultura italiana. Il senso profondo della ‘Korea week’ è proprio questo: non solo presentare i nostri artisti, ma un modo in cui i nostri due Paesi possano conoscersi, entrare in sintonia e divenire pionieri di una nuova cultura”. La “Korea Week” si aprirà, lunedì 26 novembre, con il “K Forum”, un convegno a Palazzo Rondinini organizzato dall’Istituto Affari internazionali sugli importanti accordi di partnership strategica tra Italia e Sud Corea siglati il 18 ottobre dal presidente coreano Moon Jae-in e dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Gli accordi riguardano il settore della tecnologia e della robotica, i servizi aerei per far crescere il commercio e il turismo, la difesa e la sicurezza. Gli spettacoli previsti della “Korea Week” sono all’insegna dell’arte coreana più raffinata.