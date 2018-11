Giornata mondiale poveri: Modena-Nonantola, domenica 18 novembre convegno con mons. Castellucci e Marsico

In occasione della seconda Giornata mondiale dei poveri, che quest’anno ha per tema “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7), la Consulta diocesana della attività caritative e assistenziali di Modena-Nonantola ha organizzato un convegno che sarà ospitato dalle 16.00 nella chiesa di San Bartolomeo. L’incontro sarà introdotto da alcune testimonianze di realtà caritative del territorio, poi saranno gli interventi dell’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, e di Francesco Marsico, responsabile dell’area nazionale di Caritas Italiana, a guidare i presenti nella riflessione.

Sul territorio della diocesi, si legge in una nota, “in particolare agli operatori pastorali della carità e della liturgia delle parrocchie modenesi, Caritas diocesana propone di individuare un modo per ‘dare voce ai poveri’ durante le messe domenicali del 18 novembre”. Altri suggerimenti sono la creazione di momenti di condivisione e di relazione, ad esempio invitando alcuni poveri della parrocchia al pranzo domenicale, la promozione di visite a casa delle persone sole o anziane, per proporre loro momenti di preghiera o di socializzazione, la valorizzazione della la raccolta di cibo per i poveri, l’animazione della messa coinvolgendo e valorizzando le realtà caritative presenti in parrocchia.