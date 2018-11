Giornata mondiale poveri: Lev, il messaggio di Papa Francesco in un volume promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione

“La Chiesa con questa giornata intende ribadire la sollecitudine della comunità cristiana verso quanti vivono ai margini della società”. È quanto sottolinea mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, nella prefazione al volume edito dalla Libreria editrice vaticana (Lev), contenente il messaggio di Papa Francesco per la IIª Giornata mondiale dei poveri che si celebra domenica 18 novembre.

Il volume, promosso dal Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione, ha lo stesso titolo del messaggio papale – “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7) – reso noto il 13 giugno 2018, in occasione della memoria liturgica di sant’Antonio di Padova, patrono dei poveri.