Giornata mondiale poveri: Bologna, domenica 18 novembre messa presieduta da mons. Zuppi e pranzo offerto in arcivescovado

In occasione della seconda Giornata mondiale dei poveri, domenica 18 novembre l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, presiederà alle 10.30 nella cattedrale di San Pietro la celebrazione eucaristica alla quale sono particolarmente inviate le persone senza dimora che si sono rivolte al Centro d’ascolto della Caritas diocesana o che sono state avvicinate dai volontari della Comunità di Sant’Egidio. Al termine della messa, verrà loro offerto il pranzo in arcivescovado.

“Questo semplice gesto di condivisione – si legge in una nota della diocesi – potrebbe essere proposto in tutte le parrocchie”.

La Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia nel 2016 e che si celebrerà domenica in tutte le chiese del mondo, ha quest’anno come tema “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7).