Elezioni europee 2019: Ambrosianeum (Milano), ciclo di 4 incontri dedicati a “Un’Europa per i giovani”

In vista delle prossime elezioni europee di maggio 2019, la Fondazione Culturale Ambrosianeum, insieme ad Acli milanesi, Azione Cattolica ambrosiana, Associazione Città dell’Uomo e Cooperativa in Dialogo organizza un ciclo di incontri, denominato “Un’Europa per i giovani”, tenuti da autorevoli esponenti della cultura e della politica italiane, che fanno seguito alla lectio magistralis su “L’Europa in un mondo globale” tenuta in Ambrosianeum da Romano Prodi il 22 ottobre scorso.

Il programma prevede quattro incontri a partire dal 26 novembre (ore 18) su “Giovani e cittadinanza europea”, con Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Direttore del “Center or Applied Statistics in Business and Economics”, Facoltà di Economia, Università Cattolica di Milano. Si prosegue lunedì 28 gennaio (ma la data è da confermare) con Enrico Letta, già presidente del Consiglio dei ministri, docente all’Institut d’Etudes politiques de Paris (SciencesPo), presidente del “Jacques Delors Institut – Notre Europe” su “Noi e l’Europa”. Il 25 febbraio il tema “Europa tra rigore e sviluppo: quale spazio per i giovani?” sarà trattato da Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano e infine l’11 marzo, “2040 – Ripopolare l’Europa. Natalità, invecchiamento, flussi migratori”, trattato da Maurizio Ambrosini, docente di Processi migratori e politiche migratorie alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Milano.