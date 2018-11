Economia: Ue, cresce il valore della produzione agricola. Al primo posto Francia, seguita da Germania e Italia

(Bruxelles) La Francia si conferma di gran lunga il primo produttore agricolo tra i Paesi Ue, seguito, a distanza, da Germania, Italia ne Spagna. Lo conferma Eurostat che oggi ha diffuso le cifre finanziarie delle produzioni nel settore primario (agricoltura e allevamento). Nel 2017 il valore della produzione agricola totale dell’Ue si è collocata a 432,6 miliardi di euro, con un 6,2% di aumento rispetto all’anno precedente (aumento dovuto al crescere dei prezzi in alcuni settori base). La Francia si pone dunque in cima alla classifica con 72,6 miliardi di euro, poi Germania (56,2), Italia (55,1), Spagna (50,6), Regno Unito (31,8), Paesi Bassi (28,9), Polonia (24,9) e Romania (17,5 miliardi di euro). Nel 2017 è cresciuto, in proporzione, il valore delle produzioni agricole di quasi tutti i Paesi, ma soprattutto di Estonia, Irlanda e Romania. Latte e uova tra le produzione più remunerative.