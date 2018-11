Dire: i titoli e il tg politico

I titoli e il tg politico della Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

Ancora scontro Salvini-M5S su inceneritori

È ancora scontro tra Salvini e i 5 stelle sui rifiuti in Campania. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha promesso che non si farà un inceneritore in più. Ha definito quello del ministro dell’Interno uno schiaffo, ma il movimento è pronto a lottare, ha promesso. Durissima la risposta di Salvini: C’è una emergenza, la differenziata è indietro, ci sono roghi tossici e da due mesi i bambini respirano merda, ha attaccato ancora il leader della Lega.

Genova, entro un anno il nuovo ponte

Il nuovo ponte per Genova sarà pronto entro un anno, ovvero per la fine del 2019. “Non è una promessa- dice il ministro Danilo Toninelli- ma una sfida”. Ieri, il via libera al decreto emergenze, oggi il governo assicura che non perderà altro tempo. Il 15 dicembre inizia la demolizione del vecchio ponte. Fuori dai giochi la società Autostrade che pagherà la ricostruzione ma, assicura Toninelli “non costruirà né demolirà il ponte Morandi”.

Minori, proposta di legge per adozioni ai single

Dare la possibilità ai single di adottare i bambini. È la proposta della deputata di Forza Italia, Laura Ravetto, presentata alla Camera insieme a Serena Carpio, medico che ha lanciato una petizione online capace di raccogliere oltre 11 mila firme in pochi mesi. Ravetto garantisce che non vuole attaccare la famiglia tradizionale e si aspetta un sostegno da tutti i gruppi, anche dalla maggioranza. “Non c’è nel contratto? Ma qui siamo in Parlamento”, ha concluso l’esponente di Forza Italia.

Cei: impegno cattolici in politica una necessità

Solo tre anni fa l’impegno sociale dei cattolici in politica sembrava un’opzione tra le tante, oggi sta diventando sempre più una necessità impellente. Con un unico grande obiettivo: il bene di tutti. È il messaggio che il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, ha inviato ai fedeli. I cattolici devono essere al centro del dibattito pubblico, avverte il cardinale.