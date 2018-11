Diocesi: Trapani, domani il vescovo Fragnelli incontra gli universitari

In occasione della Giornata internazionale degli studenti, nel pomeriggio di domani, sabato 17 novembre, presso il museo-oratorio “San Rocco” di Trapani si terrà alle 18 un raduno di tutti gli universitari della città. Sarà l’occasione, si legge in una nota, “per aprire uno spazio di dialogo con i tanti giovani che sono impegnati negli studi universitari”. All’incontro parteciperà anche il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, che risponderà alle domande degli studenti sui temi dell’educazione e dell’istruzione nel nostro Paese, soffermandosi in particolare sull’esperienza vissuta all’ultimo Sinodo dei vescovi sui giovani che ha riunito per un mese in Vaticano vescovi, esperti e giovani da tutto il mondo.

“L’incontro di sabato – spiega don Liborio Palmeri, direttore dell’Ufficio diocesano per l’educazione, la scuola e l’università e cappellano del Polo universitario di Trapani – è una proposta di dialogo e quindi di disponibilità all’ascolto”. “Vorremmo intessere un tessuto di relazioni che intrecci il vissuto degli studenti che vivono l’università a Trapani con quelli, i più numerosi, che studiano fuori. Un’ideale cittadella universitaria – conclude – in una città come la nostra in cui l’unica cosa che sa dell’Università è che non funziona il teatro”.