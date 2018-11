Diocesi: Novara, il 18 novembre festa diocesana della famiglia “Avrò cura di te” a Borgomanero

“Avrò cura di te. La famiglia guarda ai giovani” è il titolo scelto dalla Chiesa di Novara per la festa diocesana della famiglia che si terrà domenica prossima, 18 novembre, a partire dalle 9.30 al Collegio don Bosco di Borgomanero. Ad approfondire il tema della giornata sarà, a partire dalle 10.15, il vescovo Franco Giulio Brambilla.

“Il nostro vescovo – spiegano i direttori dell’ufficio diocesano per la famiglia, don Stefano Rocchetti e i coniugi Margherita e Marco Invernizzi – ci parlerà di come avere uno sguardo privilegiato sui giovani e di come la famiglia possa prendersi cura delle nuove generazioni per lasciare il testimone della gioia nelle loro mani e nei loro occhi”.

La mattinata si concluderà alle 12.15 con la messa. Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, spazio per momenti di preghiera e adorazione, laboratori e per le confessioni. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati, non è necessaria l’iscrizione e si può prendere parte anche solo ad un momento della giornata. Tutte le informazioni su www.famiglia.diocesinovara.it.