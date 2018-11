Diocesi: Campobasso-Bojano, domenica 18 novembre il “Meeting 2018 dei giovani”

Una giornata all’insegna dell’ascolto, dell’accoglienza e del confronto attraverso il linguaggio dell’arte, della musica, della preghiera, del dialogo, della fede. Sarà questo il “Meeting 2018 dei giovani” che si svolgerà domenica 18 novembre, dalle 9, presso la parrocchia di san Pietro Apostolo, a Campobasso. A promuovere anche quest’anno l’appuntamento è la pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano, che ha il suo motore nella Consulta diocesana composta da giovani, educatori/formatori come confermano i responsabili diocesani, i salesiani don Francesco Labarile e don Pasquale D’Elia.

Domenica i giovani provenienti dalle parrocchie di tutta la diocesi si incontreranno presso gli ampi spazi della parrocchia per dare vita ad una giornata ricca di spunti, di riflessioni e di preparazione nella prospettiva del cammino sinodale diocesano e per la Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà nel 2019 a Panama.

Nel pomeriggio, alle 17, l’arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. GianCarlo Bregantini, presiederà la celebrazione eucaristica con messaggio finale e mandato ai giovani.