Diocesi: Ales-Terralba, dal 18 novembre la visita pastorale del vescovo Carboni alle parrocchie di Guspini

Comincerà domenica 18 novembre la visita pastorale del vescovo di Ales-Terralba, mons. Roberto Carboni, alle tre parrocchie di Guspini. Il presule arriverà, alle 10, nella chiesa di San Giovanni Bosco, prima tappa di un percorso di tre settimane (conclusione l’8 dicembre) dentro la realtà non solo ecclesiale del più popolato, dopo Villacidro, comune della diocesi di Ales-Terralba. Tra i venti impegni programmati, anche l’incontro, venerdì 23 novembre, alle 10, col Consiglio comunale riunito in seduta straordinaria. Per sei giorni il parroco don Claudio Marras accompagnerà mons. Carboni dentro la realtà della comunità del quartiere di “sa perda de is Boinargius”. “L’assemblea di domenica pomeriggio – spiega il parroco – sarà l’occasione per offrire al vescovo un’immagine reale della situazione e ai fedeli, tutti senza esclusione, l’opportunità di presentare a padre Carboni problemi, aspettative, proposte, nella più grande libertà”. Altri appuntamenti rilevanti, la celebrazione interparrocchiale di martedì 20 novembre, la “Festa dell’amicizia e della solidarietà a malati e anziani” e l’incontro con catechisti e famiglie dei bambini del catechismo.