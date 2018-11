Chiese di Abruzzo e Molise: il card. Petrocchi aprirà la Giornata di spiritualità dei centri missionari

Si svolgerà nel Centro Emmaus di Pescara, sabato 17 novembre, la Giornata di spiritualità dei Centri missionari delle diocesi di Abruzzo e Molise. L’appuntamento avrà come tema “Per una mentalità kerigmatica”. Ad aprire i lavori, alle 9.45, sarà il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila e delegato Ceam per le missioni. Subito dopo Emanuela Buccioni, consacrata dell’Ordo Virginum e membro della Commissione della regione ecclesiastica umbra per l’educazione, la scuola e l’università, si soffermerà sugli aspetti biblici del tema. Successivamente sarà il teologo Gianni Colzani, docente della Pontifica Università Urbaniana di Roma, a illustrare gli aspetti teologico-pastorali. La giornata proseguirà poi con un momento di dialogo con i relatori e la testimonianza di padre Gianfranco Sana, missionario in Ciad e Camerun rientrato in Italia dopo 33 anni di presenza in Africa, dove ha svolto la sua opera di evangelizzazione in favore del popolo Mussey.