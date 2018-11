Ucsi: Assisi, da domani terza edizione della Scuola “G. Zizola”. Apertura con il confronto pubblico su “Raccontare la città”

Si aprirà con il confronto pubblico su “Raccontare la città” la terza edizione della Scuola “G. Zizola” dell’Ucsi in programma ad Assisi da venerdì 16 a domenica 18 novembre alla “Cittadella”.

Il pomeriggio di domani sarà dedicato proprio al tema affrontato nell’ultimo del numero di “Desk”, la rivista dell’Ucsi in uscita in questo periodo. Interverranno Vania De Luca, presidente dell’Ucsi, Mario Marazziti, giornalista e scrittore, Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000, padre Francesco Occhetta, scrittore de “La Civiltà Cattolica” e consulente dell’Ucsi, e Stefania Proietti, sindaco di Assisi.

La scuola entrerà poi nel vivo, con relazioni e laboratori, sabato 17 novembre. Prevista la riflessione introduttiva di padre Occhetta, a cui seguirà un intervento su “Prospettive dell’associazionismo alla luce delle nuove norme sul Terzo settore” presentato da Alessandro Mazzullo, membro del Consiglio nazionale del Terzo settore. Poi spazio ai laboratori guidati da Ciro Cafiero (Gli strumenti giuridici per il giornalista di oggi), Vincenzo Grienti (Gli strumenti digitali), padre Luciano Larivera (Raccontare la città. Esperienze di dialogo, comunicazione, multiculturalità) e Vittorio Sammarco (Raccontare la Città. Quali strumenti). Conclusione domenica mattina con la celebrazione eucaristica e una presentazione di alcune iniziative previste nel 2019, 60° anniversario della fondazione dell’Ucsi.