Tertio Millennio Film Fest: dall’11 al 15 dicembre a Roma. Tre prime mondiali e l’omaggio a Sergio Leone con Carlo Verdone

Nove film in concorso (di cui tre prime mondiali, tre internazionali, due europee e una italiana), dieci tra opere prime e seconde, tre proiezioni in Vaticano, diversi eventi speciali tra cui la serata dedicata a Sergio Leone con l’anteprima italiana del documentario spagnolo “Sad Hill Unhertead”, ambientato nella location de “Il buono, il brutto e il cattivo”, a cui parteciperà Carlo Verdone. Sono alcuni degli ingredienti del Tertio Millennio Film Fest, il festival e del dialogo interreligioso promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. La rassegna, con pellicole (tutte inedite in Italia) provenienti da tutto il mondo, si aprirà l’11 dicembre con “Lysis” di Rick Ostermann, “La Cotta”, un mediometraggio di Ermanno Olmi, e “Zan” di Shinya Tsukamoto, e si concluderà il 15 dicembre con “Non fiction” di Olivier Assayas. “Di grande rilievo il 13 dicembre la proiezione di ‘Fatwa’ di Ben Mahmoud, che contiene una riflessione interna all’islam e al processo di radicalizzazione, a cui seguirà l’incontro con il regista e la giornalista Rolla Scolari per allargare lo sguardo su un tema attuale”, ha annunciato Gianluca Arnone, coordinatore editoriale della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore artistico della manifestazione insieme a Marina Sanna, vicedirettore della Rivista del Cinematografo. Tra gli eventi speciali, ha aggiunto Arnone, anche “’Burning Bush’ con Agnieszka Holland, maestra del cinema polacco, che rifletterà sulla Primavera di Praga” e “la proiezione in Filmoteca Vaticana del documentario ‘Alganesh’ di Lia e Marianna Beltrami dedicato all’italo-eritrea Alganesh Fessaha che dedica la sua vita a salvare i migranti, prelevandoli dai lager in Libia e portandoli in Eritrea, e che sarà presente all’incontro”.

Le proiezioni, al Cinema Trevi e in Filmoteca Vaticana, sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa prenotazione a festival@tertiomillenniofilmfest.org.