Natale: corteo delle Natività a San Miniato (Pisa), i presepi viventi sfilano insieme

Dodici presepi viventi sfileranno insieme per dare vita al “Corteo della Natività”, per annunciare il Natale. L’iniziativa, proposta da Terre di Presepi, si svolgerà nella cornice medievale del centro storico di San Miniato (Pisa), sabato 17 novembre, dalle 15, e sarà preceduta al mattino dalla presentazione nazionale delle proposte presepiali di più di cento città italiane. Attesi circa quattrocento figuranti dei presepi viventi di San Miniato Basso, Ruota, Ghivizzano, Equi Terme, Badia San Savino, Londa, Casciana Terme, Legoli, Casola e Pescia. Ad essi si aggiungono i gruppi degli sbandieratori e Musici di San Lazzaro e di Porta Caracosta a Cerreto Guidi, il gruppo Bruscello che eseguirà canti della tradizione natalizia. Sfileranno anche i presepisti con i personaggi più simbolici del loro presepe. “Tante piccoli borghi e tante cittadine in rete, veri e propri scrigni per portare l’esperienza di un turismo sostenibile promosso in un coordinamento aperto da cittadini, paesi, comuni, parrocchie e presepisti – spiega il coordinatore di Terre di Presepi, Fabrizio Mandorlini-. Grazie all’opera, al lavoro e alla passione dei presepisti, tantissime cittadine e paesi durante il periodo di Natale trasformano l’evento della natività in vere e proprie opere d’arte. Con Terre di Presepi queste realtà sono in rete tra loro in un itinerario organizzato che si intreccia e fa tutt’uno con i cammini e le vie del turismo sostenibile già esistenti”.