Libertà religiosa nel mondo: Acs, il 22 novembre presentazione del XIV Rapporto

Giovedì 22 novembre alle ore 11.30 presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (Roma, Viale delle Belle Arti, 2), sarà presentata la XIV edizione del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo di Aiuto alla Chiesa che soffre.

Nato nel 1999, negli ultimi 20 anni il Rapporto si è imposto all’attenzione delle gerarchie ecclesiastiche e di diplomatici, politici e giornalisti, come uno strumento indispensabile per chi voglia conoscere la situazione della libertà religiosa in tutti i Paesi del mondo. Lo studio denuncia le violazioni di questo fondamentale diritto ai danni dei credenti di qualsiasi fede, fotografando la situazione al riguardo in 196 Paesi. Quella romana sarà anche la presentazione internazionale del volume che, tradotto in sei diverse lingue, verrà presentato contestualmente dalle 23 sedi di ACS in tutto il mondo.

Ai saluti iniziali dell’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani, del presidente di Acs-Italia Alfredo Mantovano e del presidente esecutivo internazionale di Acs Thomas Heine-Geldern, seguirà l’introduzione del direttore Acs-Italia Alessandro Monteduro. Interverranno il card. Mauro Piacenza, presidente internazionale di Acs, mons. Botros Fahim Awad Hanna, vescovo copto-cattolico di Minya (Egitto), e Tabassum Yousaf, avvocato dell’Alta Corte del Sindh e difensore delle vittime di persecuzione religiosa (Pakistan). Modererà Marta Petrosillo, portavoce di Acs-Italia.