Lavoro: Coldiretti, nei campi 25mila nuovi posti nell’ultimo anno

“Nei campi sono nati 25mila nuovi posti di lavoro nell’ultimo anno, facendo salire il numero dei lavoratori dipendenti in agricoltura a quota 1,06 milioni di addetti”. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti su dati dell’Osservatorio Inps sul mondo agricolo nel 2017, dai quali emerge anche che l’incremento è stato del 2,4%. “Quasi un terzo dei lavoratori dipendenti è rappresentata – sottolinea Coldiretti – da giovani sotto i 35 anni per un totale di 343mila. Un dato che confermala rinnovata attrattività della campagna per i giovani con l’agricoltura diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, sia per chi vuole investire alla guida delle imprese sia per chi vuole trovare una opportunità di lavoro”.