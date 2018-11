Infanzia: Tesauro, “ogni bambino deve sviluppare al massimo sue potenzialità”. Neri, “integrazione comprende immigrati e ragazzi di periferia”

“Le periferie hanno bisogno di attenzione per le situazioni di degrado” ma al tempo stesso “la concentrazione demografica dei più giovani in questi luoghi costituisce una grandissima risorsa”. Ne è convinto Claudio Tesauro, presidente di Save the children, intervenuto alla presentazione, oggi alla Camera, del IX Atlante dell’infanzia a rischio “Le periferie dei bambini”, pubblicato per il terzo anno consecutivo da Treccani e diffuso in anteprima il 13 novembre, di cui il Sir ha già dato un ampio resoconto. “Continueremo a lavorare – ha assicurato – perché ogni bambino ha il diritto di crescere al pieno delle proprie potenzialità”. “Che razza di paese, che razza di unità d’Italia abbiamo se la periferia è ancora così periferia?”. A porre l’interrogativo è Valerio Neri, direttore generale dell’organizzazione, che ha sottolineato “la fatica di denunciare, di portare da anni dati all’attenzione pubblica e di constatare la difficoltà che venga trovata una soluzione, anche parziale”. Oggi, dice, “ci rivolgiamo alla politica chiedendo che faccia il suo compito, non solo di destinare risorse, ma sviluppando un’attenzione reale, una vera cura”. Per Neri, “rimettere i bambini al centro significa combattere squilibri sociali e diseguaglianze, valorizzare le tante realtà positive che ogni giorno si impegnano per creare opportunità educative che suppliscono alla mancanza di servizi”. “La prima cosa da fare è portare offerta culturale nelle periferie”, ha concluso sottolineando che l’integrazione non riguarda solo gli immigrati: “Ci sono italiani di generazioni che non parlano bene l’italiano. Se abbandoniamo le periferie le disintegriamo completamente dal Paese; dobbiamo invece integrarle all’interno della nostra società”. “L’ integrazione di cui abbiamo bisogno – conclude – è una sola e comprende sia i migranti in arrivo sia questi ragazzi abbandonati nelle periferie”.