Infanzia e adolescenza: Unicef, un video con tante star per la Giornata mondiale del 20 novembre

L’attrice Millie Bobby Brown si è unita ai Goodwill Ambassador dell’Unicef Orlando Bloom, Liam Neeson e Lilly Singh e alla cantante e compositrice Dua Lipa e agli artisti del Blue Man Group, per realizzare un nuovo video lanciato dall’Unicef in occasione del Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 20 novembre.

Il breve video mostra la star quattordicenne – che ha simbolicamente cambiato il suo nome in Millie Bobby “Blue” per l’occasione – coordinare una operazione globale “go blue”. Insieme con la sua squadra di giovani aiutanti, Millie invita i colleghi Goodwill Ambassador e sostenitori dell’Unicef ad unirsi a lei nell’iniziativa “go blue” – indossando o diffondendo il colore blu – in supporto dei diritti dei bambini.

Durante il video, gli spettatori vedono altre star rispondere a Millie mentre svolgono attività di vita quotidiana. Liam Neeson cucina dei cupcake blu mentre reinterpreta una scena famosa di un suo film cult “Taken – La Vendetta”, Dua Lipa in studio registra nuovamente la sua hit dal successo globale “Be The One” cambiando nel testo della canzone la parola “rosso” in “blu”, Orlando Bloom è sul set di un film sotto un nuovo nome – Orlando “Bluem” – e Lilly Singh è a casa a preparare un “blunicorn” smoothy.

“La Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza è una giornata di divertimento con un messaggio importante – ha dichiarato Millie Bobby Brown -. È il giorno in cui tutti i bambini sono incoraggiati a parlare di quel che per loro è importante come l’istruzione, spazi sicuri per imparare e giocare, ambienti positivi in cui vivere. Con l’iniziativa ‘go blue’ per l’Unicef in questa giornata, chiediamo al mondo di dare a tutti i bambini un futuro migliore.”

La Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza viene celebrata ogni anno il 20 novembre e ricorda l’anniversario dell’adozione delle Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. È una giornata di sensibilizzazione e per la raccolta di fondi vitali per milioni di bambini che non vanno a scuola, non ricevono protezione e sono sradicati. Quest’anno, l’Unicef sta invitando il pubblico a firmare on line la petizione globale per chiedere ai leader “di impegnarsi a dare piena attuazione ai diritti di ogni bambino, ora e per le generazioni future, e di aderire all’iniziativa ‘Go Blue for every child’ facendo o indossando qualcosa di blu il 20 novembre”.