Ici: mons. Russo (Cei), “non siamo preoccupati, cifre ancora da verificare”. “Imu sistema valido, zone d’ombra solo su precedente gestione”

foto SIR/Marco Calvarese

“Non siamo preoccupati, perché le cifre che sono state fatte sono ancora da verificare”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha risposto a una domanda sull’ipotesi di una sanatoria per l’Ici, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea. “È una questione che non riguarda solo la Chiesa, ma il vasto mondo del non profit”, ha precisato il segretario generale. “L’attuale sistema che riguarda l’Imu è valido”, ha affermato: “La questione si pone per la precedente gestione, dove c’erano zone d’ombra”.