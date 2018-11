Giornata mondiale poveri: Prato, il vescovo a pranzo con i bisognosi alla mensa La Pira

Con i bisognosi alla mensa La Pira per condividere con loro il pranzo della domenica. È questo il gesto scelto dal vescovo Franco Agostinelli in occasione della seconda giornata mondiale dei poveri indetta da papa Francesco come segno fiorito dal Giubileo della Misericordia. Domenica 18 novembre tutto il mondo è invitato a impegnarsi per gli altri a partire da questa frase scritta dal Santo Padre: “Questo povero grida e il Signore lo ascolta”.

A Prato sono due le iniziative in programma. Sabato 17 novembre in cattedrale mons. Agostinelli presiede la messa vespertina alla quale parteciperanno tutte le associazioni che fanno parte della Consulta diocesana delle opere caritative. Quindi, sono attese le Caritas parrocchiali e le realtà del mondo ecclesiale che si occupano dei bisogni del prossimo. La celebrazione, come tutte quelle che si celebrano il sabato alle 18, viene trasmessa in diretta su Tv Prato. Poi, domenica 18, giornata dei poveri, il vescovo è atteso alla mensa La Pira in via del Carmine. Qui ogni giorno l’Associazione che porta il nome del sindaco santo prepara dai 170 ai 190 pasti a partire dalle 11,30. Mons. Agostinelli siederà in mezzo a loro per mangiare e conoscere le loro storie.