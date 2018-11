Giornata mondiale poveri: Cerreto Sannita, sabato presentazione Dossier Caritas e poi pranzo con famiglie di disoccupati

Per la 2ª Settimana diocesana dei poveri della Chiesa di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti dal 12 al 18 novembre 2018, coordinata dalla Caritas diocesana, sabato 17 novembre, a partire dalle ore 9:30, presso la cattedrale di Cerreto Sannita, ci sarà la presentazione del Dossier regionale sulle povertà. Con il vescovo mons. Domenico Battaglia, accompagneranno nella lettura ai raggi x di questa pubblicazione annuale, che comprende i dati dei Centri di ascolto delle Caritas, inclusi quelli sul Reddito di inclusione (Rei), mons. Antonio Di Donna, vescovo delegato Cec alla Carità, Ciro Grassini, coordinatore scientifico del progetto, don Alessandro Colasanto, Maurizio Petracca, consigliere regionale che presiede la Commissione Agricoltura, e il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli.

“La Campania è stata una delle regioni italiane più pesantemente colpite dalla crisi economica e finanziaria degli ultimi anni – si legge in una nota -. Numeri confermati dai dati dei Centri di ascolto Caritas dove, dal 2008, le richieste di aiuto sono passate dal 38,2% al 69%. La crisi occupazionale ha colpito soprattutto i giovani. È per questo che nella stesura del Dossier povertà 2018, Caritas Campania ha deciso di realizzare un approfondimento sul punto. L’indagine è stata realizzata su di un campione di 1550 soggetti di età compresa tra i 15 e i 34 anni, intercettati dalle Caritas e dalle Pastorali del lavoro delle diocesi campane, impegnati in attività di studio e formazione o nel mondo del lavoro. Le evidenze emerse raccontano di una generazione altamente qualificata (con una media di laureati leggermente superiore a quella europea e di oltre 15 punti in più di quella nazionale) che vive praticamente in attesa, impossibilitata a rendersi autonoma, a staccarsi dalla famiglia e avere un proprio progetto di vita”.

Dopo la presentazione del Dossier, il pranzo con i disoccupati presso il Seminario diocesano. La Caritas diocesana per quest’anno ha voluto dare un’attenzione particolare per il pranzo alle famiglie che hanno difficoltà dal punto di vista lavorativo (persone che non riescono a trovare lavoro o che l’hanno perso, persone che hanno vissuto o che vivono situazioni di precariato e di sfruttamento…). Le comunità parrocchiali hanno risposto molto positivamente a tale sollecitazione. La mensa sarà preparata come servizio sala e accoglienza dagli studenti dell’Istituto alberghiero “Giovanni Salvatore” di Castelvenere, mentre come servizio a tavola se ne occuperanno gli studenti delle classi V del Liceo economico sociale dell’IIS Telesi@ di Solopaca. Al pranzo in Seminario parteciperanno anche i relatori, mons. Di Donna e il card. Sepe.