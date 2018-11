Diocesi: Padova, sabato un convegno sull’impegno educativo in occasione del centenario del collegio “Barbarigo”

Il collegio vescovile “Barbarigo” di Padova festeggia quest’anno il centenario della sua istituzione. Un’occasione, questa, per riflettere sull’impegno della Chiesa di Padova nel mondo della formazione. E proprio a “L’impegno della Chiesa di Padova nell’educare” è dedicato il convegno che si terrà sabato 17 novembre, dalle 9 alle 12, nel cinema teatro MPX di Padova. La giornata di studio intende mettere in evidenza le ragioni culturali e pastorali che indussero il vescovo Luigi Pellizzo a istituire il collegio Barbarigo nel cuore della città di Padova, ma anche il senso dell’impegno della Chiesa locale nell’oggi alla luce del Magistero e delle sfide educative che la società odierna pone. Sono previsti gli interventi di Giuseppe Zago, storico dell’educazione (Università di Padova), Pierluigi Giovannucci, storico della Chiesa (Università di Padova), e di Virginia Kaladich, presidente nazionale Fidae. Sarà presente anche Ernesto Diaco, direttore dell’ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei.