Diocesi: Novara, domenica 18 la Festa delal famiglia con il vescovo Brambilla

Domenica 18 novembre, nella diocesi di Novara, a Borgomanero, presso il Collegio don Bosco (via Domenico Savio, 9), a partire dalle 9,30 si terrà la Festa diocesana della famiglia. Tema di quest’anno, sul quale interverrà il vescovo Franco Giulio Brambilla, sarà “Avrò cura di te. La famiglia guarda ai giovani”.

“Il nostro vescovo ci parlerà di come avere uno sguardo privilegiato sui giovani e di come la famiglia possa prendersi cura delle nuove generazioni per lasciare il testimone della gioia nelle loro mani e nei loro occhi”, dicono i direttori dell’Ufficio diocesano per la famiglia don Stefano Rocchetti e Margherita e Marco Invernizzi.

Dopo l’accoglienza, l’intervento di mons. Franco Giulio Brambilla è in programma a partire dalle 10,15. Alle 12,15 la messa. Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, spazio per momenti di preghiera e adorazione, laboratori, e per la confessione. Info: www.famiglia.diocesinovara.it.