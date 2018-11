Diocesi: Latina, quattro sussidi per accompagnare i tempi forti di Avvento e Natale

Saranno presentati venerdì 16 novembre nella Curia vescovile di Latina i sussidi pensati dalla diocesi per accompagnare i tempi forti di Avvento e Natale. Una proposta articolata, che va incontro alle esigenze di parrocchie e famiglie e “ripartire dalla Parola per sentirsi, a seconda dell’età e del servizio svolto nella comunità, un’unica Chiesa diocesana che cammina insieme incontro al Natale”, riferisce al Sir don Enrico Scaccia, direttore dell’Ufficio liturgico della diocesi di Latina. I sussidi sono quattro: uno, indirizzato ai gruppi di ascolto della Parola nati su impulso del vescovo mons. Mariano Crociata, “si sviluppa intorno al Vangelo delle domeniche e delle solennità – spiega ancora don Scaccia – offrendo commenti per la riflessione personale e domande per il confronto di gruppo”; il sussidio per adulti e famiglie “offre un breve momento di preghiera giornaliero”; quello per i bambini in età prescolare “con una semplice storia illustrata che i piccoli possono farsi leggere e colorare, vuole renderli partecipi del senso del Natale”; il sussidio liturgico-pastorale, disponibile in rete, “aiuta gli operatori parrocchiali nell’animazione della messa domenicale e nella verifica del cammino del tempo liturgico”. I sussidi per i tempi forti accompagnano da anni la pastorale della diocesi di Latina: “Sollecitano a vivere attivamente questi momenti dell’anno liturgico – conclude don Scaccia – e provocano a fermarsi ogni giorno per ringraziare il Signore di ogni suo dono”.