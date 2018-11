Diocesi: Foligno, mercoledì 21 la Giornata nazionale degli alberi si festeggia con gli studenti

Mercoledì 21 novembre presso la scuola elementare di Belfiore (Foligno) si festeggerà con gli studenti dell’Istituto comprensivo Foligno 5 l’annuale Giornata nazionale degli alberi. L’evento è organizzato dal comune di Foligno in collaborazione con la diocesi di Foligno, nell’ambito del “Progetto Cittadini del Mondo area custodia del Creato” e Legambiente Umbria sezione di Foligno.

La festa, che avrà inizio alle ore 10.45, prevede dei canti introduttivi a cura dei bambini della scuola elementare di Belfiore. A seguire un momento formativo con gli studenti sul tema della custodia degli alberi e del paesaggio e poi, alle 11.35, nello spazio verde adiacente alla scuola verranno messe a dimora alcune piante nell’ambito dell’intervento di riqualificazione delle aree verdi delle scuole elementari e medie di Belfiore.

“Gli alberi – si legge in una nota della diocesi – rappresentano da sempre un valore inestimabile per l’umanità: sono custodi della nostra memoria e fonte di risorse preziose. Essi sono elementi fondamentali dell’ecosistema e, in modo particolare nella città, contribuiscono significativamente a contrastare l’inquinamento ambientale e a migliorare la qualità della nostra vita, sono simbolo di un millenario rapporto tra l’uomo e la natura, fatto di rispetto e armonia”.

Alla festa interverrà Graziano Angeli Assessore ai lavori pubblici, Alessia Marini dirigente IC Foligno 5, don Luigi Filippucci, responsabile del “Progetto Cittadini del Mondo”, e Marco Novelli di Legambiente Umbria sezione di Foligno.