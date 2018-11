Diocesi: Altamura, al via da oggi la visita di fr. Alois e dei monaci di Taizé

Da oggi al 18 novembre la diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, e in particolar modo la parrocchia Sacro Cuore di Santeramo in Colle, accoglierà il priore della comunità di Taizé (Francia), frère Alois. Stasera, alle 20, è in programma la preghiera comunitaria. Domani, venerdì 16 novembre, alle 10, si svolgerà l’aggiornamento del clero, mentre alle 20 la preghiera comunitaria e l’adorazione della croce insieme con il vescovo, mons. Giovanni Ricchiuti, con i fréres e con i pastori delle Chiese evangeliche del territorio nella parrocchia concattedrale di Acquaviva delle Fonti. “La visita di Frère Alois rappresenta un evento speciale per tutta la comunità diocesana e per il cammino ecumenico che si sta vivendo sul territorio, poiché è testimonianza viva di questo impegno comune, di questo desiderio e di come è possibile viverlo ogni giorno”, si legge in una nota della diocesi.