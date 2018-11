Comunicazione: Roma, domani al Campus Bio-Medico un incontro per ricordare Joaquìn Navarro-Valls

(Foto: AFP/SIR)

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 82 anni, un incontro su Joaquìn Navarro-Valls, il suo impegno per l’Università Campus Bio-Medico di Roma e la sua figura di comunicatore e protagonista del nostro tempo. Ne discuteranno domani, a Roma (ore 15.30, Università Campus BIo-medico, Aula Alvaro del Portillo, 21), Paolo Arullani, presidente Biomedical University Foundation, e Massimo Milone, direttore Rai Vaticano. Conduce il giornalista Marco Magheri. Paolo Arullani medico, docente universitario, nel 1989 ha dato vita al Comitato tecnico e organizzativo per la creazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, di cui è stato Consigliere delegato dal 1994 al 2001 e presidente dal 2001 al 2013. L’intento era ed è di realizzare un sistema d’insegnamento maggiormente al servizio degli studenti e un Policlinico universitario in grado di operare secondo principi di una “medicina più umanizzata”. Dal 2013 presidente onorario dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, incarico orientato principalmente allo sviluppo internazionale, e presidente della Biomedical University Foundation nata per sostenere e diffondere la mission dell’Università. È membro del Consiglio generale di Unindustria e di Confindustria. Massimo Milone, giornalista, nel 1979 entra in Rai, presso la sede regionale per la Campania. È promosso caposervizio e, nel 1989, è scelto come vice caporedattore, quindi nel 1992 come capo redattore. Nel 2003 riceve l’incarico di responsabile della redazione regionale TgR Campania, incarico che ricopre fino al 2013, anno in cui è chiamato a Roma per assumere la responsabilità di Rai Vaticano. Tra il 2002 e il 2009 è stato presidente nazionale dell’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi), dopo esserne stato segretario generale. È autore di diverse pubblicazioni, tra libri e saggi giuridici. Per una trilogia sui Santi del Mezzogiorno ha ricevuto il Premio Capri – San Michele. Ha insegnato al master di giornalismo dell’Università Suor Orsola di Napoli.