Benedetto XVI: a Fondazione Ratzinger, urgente riflettere sul tema della “moltiplicazione dei diritti” e della “distruzione dell’idea di diritto”

“È una questione attuale e fondamentale per tutelare le basi della convivenza della famiglia umana, che merita di essere messa ancora una volta a tema di una riflessione approfondita e sistematica, come il programma del Simposio dimostra di voler fare”. È l’omaggio di Benedetto XVI al Simposio internazionale su “Diritti fondamentali e conflitti tra diritti”, promosso dalla Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI in collaborazione con l’Università Lumsa. Nella lettera, inviata al direttore della Fondazione citata, padre Federico Lombardi, il Papa emerito rinnova, come già aveva fatto all’inizio del cammino di preparazione dell’evento, “apprezzamento per l’iniziativa” e definisce “importante che si parli esplicitamente della problematica della ‘molteplicità dei diritti’ e del rischio ‘della distruzione dell’idea di diritto'”.