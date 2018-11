Papa Francesco: udienza, 11mila in piazza. Tra loro anche un’associazione di nonne

foto SIR/Marco Calvarese

Ad assistere all’udienza del Papa in piazza San Pietro c’è anche un gruppo di nonne: si tratta di alcune anziane signore che a Sant’Agata di Puglia hanno dato vita all’Associazione nonne, una trentina delle quali sono in piazza tra gli 11mila fedeli che gremiscono lo spazio delimitato dal colonnato del Bernini. Il Papa è arrivato oggi sulla jeep bianca scoperta poco prima delle 9.30, salutato dall’applauso dei fedeli, Protagonisti, come di consueto, i bambini, che Francesco ha salutato senza sosta lungo tutto il percorso tra i vari settori della piazza. Tra le bandiere che sventolano oggi, comprese quelle bianco e azzurre dell’Argentina, spiccano anche alcuni fazzoletti verdi agitati dagli studenti di una scuola, muniti anche di striscione festosamente agitato all’arrivo di Papa Francesco vicino a loro. In prima fila, anche un gruppo di autotrasportatori, con relativo striscione con scritte giganti azzurre in campo bianco. Terminato il giro della piazza, il Papa ha salutato agitando la mano le persone presenti nei primi settori delimitate dalle transenne, che lo hanno richiamato al suo passaggio.