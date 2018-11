Migranti: a Terni una serata con i cortometraggi realizzati da richiedenti asilo e rifugiati

Al Festival Popoli e Religioni in corso in questi giorni a Terni è il momento di “Come ci vedete” la sezione dedicata ai cortometraggi di quegli immigrati, rifugiati e richiedenti asilo che hanno risposto all’invito, lanciato quest’anno dagli organizzatori, di realizzare con qualsiasi mezzo (videocamera, smartphone, tablet…) un’opera che narrasse, dal punto di vista dei migranti, il viaggio per raggiungere l’Italia, l’accoglienza trovata e la vita quotidiana nel nostro Paese. La serata migranti si terrà oggi dalle ore 21 al Cityplex Politeama (Largo Stanislao Falchi, 3), con numerose storie proiettate e un dibattito su temi delicati quali sbarchi e politiche sull’immigrazione. Alla serata sono attesi numerosi migranti – tra cui quelli della nave Diciotti – che hanno richiesto asilo a Terni attraverso il supporto di Associazione San Martino e Laboratorio Idea. Queste due associazioni, che fanno capo a Caritas di Terni-Narni-Amelia nell’accogliere e gestire i rifugiati nel territorio, sono inoltre tra gli organizzatori del Festival Popoli e Religioni. Tutti gli eventi del Festival sono a ingresso libero.