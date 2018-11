Marche: Ancona, sabato si presenta il Dossier regionale delle Caritas diocesane sulle povertà

Una fotografia aggiornata sulla povertà nelle Marche. È quanto offre il “Dossier regionale delle Caritas diocesane delle Marche 2017” che sarà presentato sabato 17 novembre, alle 9.30 presso il Pontificio seminario regionale marchigiano Pio XI ad Ancona. La ricerca contiene i dati raccolti dagli 83 Centri di ascolto della regione nel corso del 2017. Un’intera sezione del volume, inoltre è stata dedicata alle azioni messe in atto dalle Caritas regionali in risposta al terremoto del 2016, che ha interessato diverse diocesi marchigiane. La presentazione prenderà il via alle 10 con i saluti di mons. Angelo Spina (arcivescovo di Ancona-Osimo), di mons. Armando Trasarti (incaricato della Conferenza episcopale marchigiana), e di Angiolo Farneti (delegato Caritas Marche). Seguiranno le relazioni di Andrea Tondi, responsabile Osservatorio povertà e risorse Caritas Marche che presenterà il “Rapporto sui centri di ascolto Caritas 2017” e di Maria Sofia Rossetti (operatrice Caritas Jesi) su “Le Marche e la crisi: azioni delle Caritas diocesane”. Andrea Piscopo, ex segretario Caritas Marche, presenterà il “Dossier terremoto coordinamento e metodo di lavoro” mentre Andrea Mancini (operatore Caritas Pesaro) traccerà un quadro su “Dai dati all’animazione: proposte pratiche di animazione alla carità”.