Elezioni 2019: Parlamento Ue, sito web per i cittadini. Duch, “campagna attenta ai diversi soggetti sociali e ai territori”

(Strasburgo) Il sito web lanciato oggi dal Parlamento europeo in vista delle elezioni 2019 contiene, oltre alle sezioni “Nella mia regione” e “Nella mia vita”, una terza sezione, “Focus”, con documenti informativi più esaustivi sulle politiche dell’Unione. Questa sezione “illustrerà alcuni dei risultati dell’attuale legislatura e le prospettive per il futuro, con particolare attenzione – spiega ancora il servizio stampa dell’istituzione – alle preoccupazioni e alle aspettative dell’opinione pubblica e dei cittadini in merito all’azione comunitaria”. Jaume Duch, direttore della comunicazione dell’Euroassemblea, parla di “campagna attenta ai diversi soggetti” che compongono la società europea, “ai territori”, e dunque si tratta di una “campagna decentrata”, proprio per essere più vicina agli elettori. “Presentiamo esempi concreti che traducano” le politiche comunitarie “in qualcosa che abbia senso” e sia immediatamente percepibile” per i cittadini”, “toccando gli interessi delle persone”. Nelle prossime settimane sarà inoltre sviluppata una app. Etienne Bassot, direttore del servizio ricerca dell’istituzione, parla di “nuova narrazione” su ciò che “fa l’Unione, mostrando vicinanza e concretezza” con esempi relativi ad esempio a infrastrutture, sostegno alle Pmi, iniziative per i giovani, il tutto realizzato tramite i fondi strutturali.