Elezioni 2019: Parlamento Ue, sito web per i cittadini. “Cosa fa l’Europa per me?”

(Strasburgo) “Avvicinare i cittadini alle istituzioni europee”, spiegando “nella maniera più semplice possibile cosa fa l’Ue” per giovani, lavoratori, categorie sociali, imprese, territori, enti locali. È l’obiettivo principale del sito web interattivo e multilingue “Cosa fa l’Europa per me” (www.what-europe-does-for-me.eu), realizzato dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo e presentato oggi a Strasburgo dal Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. “Gli europei si chiedono cosa abbia fatto l’Ue per loro. Questo nuovo sito – ha affermato Tajani – fornisce risposte chiare e comprensibili. Sarà uno strumento prezioso per avvicinare l’Europa ai cittadini”. Il sito contiene centinaia di brevi articoli che forniscono esempi dell’impatto positivo che l’Unione ha sulla vita quotidiana. I 1.800 articoli già inseriti nel sito (che sarà in continua evoluzione e aggiornamento) sono suddivisi in due sezioni principali. La prima, “Nella mia regione”, “consente agli utenti e alle loro famiglie di selezionare il luogo in cui vivono o lavorano”, spiega il servizio stampa del Parlamento Ue. “Come è presente l’Europa nelle nostre città e regioni? Tale sezione comprende oltre 1.400 località in ogni parte dell’Unione europea”.

La seconda sezione del sito, “Nella mia vita”, permette a ogni utente di scegliere tra 400 articoli che “toccano gli aspetti importanti per i cittadini europei. Ad esempio, in che modo l’Ue ha un impatto su famiglie, assistenza sanitaria, hobby, viaggi, sicurezza, scelte dei consumatori e diritti sociali? In che modo l’Unione sostiene le persone nella loro vita professionale? Che cosa fa l’Ue per coloro che amano hobby come lo sport, la musica o la tv?”. Per questa sezione è disponibile anche una serie di podcast in un numero crescente di lingue.